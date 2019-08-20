بوليسيتش رفض مانشستر يونايتد بسبب مورينيو

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

كشف روبين ووكر الذي درب النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش بفريق براكلي في مراحل الناشئين عن رفض نجم فريق تشيلسي الإنجليزي الحالي الانتقال إلى مانشستر يونايتد في وقت سابق، بسبب عدم إيمانه باللعب تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.



وانتقل بوليسيتش لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق إلى صفوف تشيلسي في شهر يناير من العام الجاري، مقابل 58 مليون جنيه إسترليني، وأكمل الموسم الماضي معارًا بصفوف الفريق الألماني، قبل ارتداء قميص تشيلسي في الموسم الحالي.

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وقال ووكر في حوار مع صحيفة "تيليجراف" البريطانية: "أنا مشجع لفريق تشيلسي، نشأت في لندن على تشجيع الفريق، عندما كنت في دورتموند العام الماضي، أخبرته أنه يجب أن يأتي إلى هنا."

وأكمل المدرب الإنجليزي: "رفض اللعب في مانشستر يونايتد بسبب مورينيو، والده لم يكن يؤمن أن مورينيو يدعم اللاعبين الشباب ويقوم بتصعيدهم، سعدت للغاية بتوقيعه لتشيلسي."

وتولى مورينيو تدريب مانشستر يونايتد عام 2016، وقضى موسمين ونصف الموسم على رأس القيادة الفنية للفريق، قبل إقالته منتصف الموسم الماضي، بسبب تراجع نتائج الفريق.