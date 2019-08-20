مدرب إسبانيا: دي خيا لم يعد الخيار الأول للمنتخب

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

اعترف روبرت مورينو المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني أن ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد ليس خياره الأول في تشكيل لاروخا.



مورينو تولى قيادة المنتخب الإسباني عقب اعتذار لويس انريكي عن استكمال مهام عمله لأسباب خاصة.

وخلال تصريحات لإذاعة كادينا سير نقلتها صحيفة ميرور البريطانية قال مورينو: "دي خيا ليس الخيار الوحيد لأسبانيا".

وأضاف: "حراس المرمى لدي حاليًا هم دي خيا، كيبا وباو لوبيز حارس روما".

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وتابع: "أحب أن يكون هناك منافسة بينهم، كيبا ليس له أسبقية على دي خيا، مشاركة الثنائي ستتم بالتبادل".

وواصل: "أريد الوصول إلى منافسات يورو ومعي ثلاثة حراس مرمى على استعداد للتنافس، كلهم جيدين على مستويات عالية من التألق".

دي خيا كان الخيار الأول للمنتخب الإسباني بعد نهاية حقبة إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي.

على الجانب الآخر ظهر كيبا بمستويات جيدة رفقة تشيلسي خلال الفترة الأخيرة ومن المتوقع أن يحظى بدور هام رفقة لاروخا.