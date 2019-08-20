صلاح : انا لا أحب الـ VAR لكنه يمنحني الكثير من ركلات الجزاء

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

صرح محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، أنه لا يفضل الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، خلال المباريات.



وأشار صلاح في تصريحات نشرها موقع ليفربول إيكو الإنجليزي، إلى أن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي سوف يساهم في منحه مزيد من ركلات الجزاء.

وقال اللاعب المصري: "لا أحب تقنية حكم الفيديو المساعد، أحب كرة القدم كما هي، أحبها بأخطاء الحكام والضغط من اللاعبين أحيانًا".

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وأكمل: "أحيانًا تقوم تقنية الفيديو بحماية اللاعبين من الألعاب الخطيرة، هذا مقبول، في رأيي يجب أن يكون هذا السبب الوحيد للاعتماد عليها".

وأضاف: "ولكن بالنسبة لي، فأنا أتقبل كرة القدم بأخطاء الحكام، وأخطاء اللاعبين، لا أعلم لماذا ولكن هذا ما يجعل كرة القدم أكثر إثارة".

واختتم: "الاعتماد على تقنية الفيديو يعني حصولي على المزيد من ركلات الجزاء، وسوف ترون ذلك".