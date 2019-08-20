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نجم منتخب الجزائر الى موناكو 

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نجم منتخب الجزائر الى موناكو

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

اسلام سليماني

قام نجم المنتخب الجزائري إسلام سليماني ومهاجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي إلى موناكو، لإجراء الكشف الطبي، تمهيدًا لانتقاله رسميًا إلى الفريق الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

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ووفقاً لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن سليماني على أعتاب الانضمام الرسمي إلى موناكو، بعدما ابتعد اللاعب تمامًا عن حسابات براندن روجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي.

وانضم سليماني إلى صفوف ليستر سيتي عام 2016، مقابل 28 مليون جنيه إسترليني، ولعب خلال الموسمين الأخيرين معارًا بصفوف فريقي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وفنربخشة التركي على الترتيب.

وساهم سليماني في تتويج المنتخب الجزائري بكأس الأمم الأفريقية 2019، التي احتضنتها الأراضي المصرية خلال الصيف الجاري، بعد غياب امتد لتسعة وعشرين عامًا عقب التتويج الأول لثعالب الصحراء.

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