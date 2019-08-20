نجم منتخب الجزائر الى موناكو
الثلاثاء 20 أغسطس 2019
اسلام سليماني
قام نجم المنتخب الجزائري إسلام سليماني ومهاجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي إلى موناكو، لإجراء الكشف الطبي، تمهيدًا لانتقاله رسميًا إلى الفريق الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.
ووفقاً لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن سليماني على أعتاب الانضمام الرسمي إلى موناكو، بعدما ابتعد اللاعب تمامًا عن حسابات براندن روجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي.
وانضم سليماني إلى صفوف ليستر سيتي عام 2016، مقابل 28 مليون جنيه إسترليني، ولعب خلال الموسمين الأخيرين معارًا بصفوف فريقي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وفنربخشة التركي على الترتيب.
وساهم سليماني في تتويج المنتخب الجزائري بكأس الأمم الأفريقية 2019، التي احتضنتها الأراضي المصرية خلال الصيف الجاري، بعد غياب امتد لتسعة وعشرين عامًا عقب التتويج الأول لثعالب الصحراء.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم منتخب الجزائر الى موناكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.