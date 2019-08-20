عودة كاسياس للملاعب محتملة في ديسمبر القادم
الثلاثاء 20 أغسطس 2019
سيقوم النجم الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي بالكشف الطبي في ديسمبر القادم لمعرفة ما إذا كان قادرًا على العودة للملاعب مرة آخرى.
وكان كاسياس قد تعرض لأزمة قلبية خلال مرانه فريقه تم نقله إلى المستشفى ليجري جراحة عاجلة، ولفتت بعض التقارير إلى احتمالية نهاية مشواره الكروي.
وبحسب ما نقلته ماركا الإسبانية عن صحيفة "آ بولا" البرتغالية فإن الحارس الإسباني يكمل برنامجه التأهيلي ومرحلة التعافي خلال الفترة الحالية وسط احتمالات عودته للعب الكروي.
وكانت إدارة بورتو قد أعلنت في وقت سابق انضمام كاسياس للطاقة التدريبي للنادي البرتغالي ليصبح حلقة الوصل بين اللاعبين والجهاز الفني.
واوضحت "آ بولا" أن كاسياس خضع لعدة اختبارات ستتبين نتائجها في ديسمبر المقبل والتي قد تسمح له بالعودة إلى الملاعب مرة اخرى.
كاسياس لعب في صفوف ريال مدريد خلال الفترة بين 1999/2000 وحتى 2015/2016 قبل انتقاله إلى بورتو البرتغالي حتى الآن.
جدير بالذكر أن صاحب الـ 37 عامًا حقق 24 بطولة متنوعة رفقة ريال مدريد وبورتو بخلاف ما حققه مع المنتخب الإسباني بالتتويج ببطولة كأس العالم 2010.
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