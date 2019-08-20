رسمياً.. تيبساريفيتش يعلن اعتزاله التنس اخر هذا الموسم

رسميا.. تيبساريفيتش يعلن اعتزاله التنس اخر هذا الموسم

الثلاثاء 20 أغسطس 2019

قام الصربي يانكو تيبساريفيتش، بالإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنه سيعتزل رياضة التنس عقب نهاية الموسم الجاري.



وقال تيبساريفيتش "كانت 16 عاما عظيمة. بعد الكثير من البحث والتفكير عما هو الأهم لي في هذه المرحلة من حياتي وما سيجعلني سعيدا، قررت أن اعتزل رياضة التنس".

وسيلعب في بطولة أمريكا المفتوحة التي تقام في نيويورك بداية من الإثنين المقبل، وينوي أن يعتزل عقب نهائيات بطولة كأس ديفيز التي تقام في إسبانيا في تشرين ثان/نوفمبر.

وأضاف تيبساريفيتش "في الأعوام المقبلة سينصب تركيزي على عائلتي، ومنح امتياز لأكاديمية التنس والتدريب الدولي لعدة أسابيع في العام".