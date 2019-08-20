شكرا لقرائتكم ميتشو يسأل عن ثنائي الزمالك كهربا ومحمد إبراهيم .. هما فين؟!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، على الاستفسار عن مصير ثنائى الزمالك محمود كهربا المحترف فى صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالى ومحمد إبراهيم المنتقل لصفوف المقاصة فى فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وانشغل ميتشو بالسؤال عن هذا الثنائى بعد مشاهدته لعدد من مباريات الزمالك، واعجابه الشديد بالمستوى الذى قدمه كهربا ومحمد إبراهيم مع الفريق، لكن مجلس الزمالك صدمه بأن الأول هرب للبرتغال والثانى تم بيعه للمقاصة فى الانتقالات الجارية.

وتعجب ميتشو من تفريط الزمالك فى لاعبان بقيمة وامكانيات كهربا ومحمد إبراهيم، مبديًا حزنه الشديد لرحيلهما عن صفوف الفريق قبل بداية مسيرته مع الأبيض بعدما وقع عقدا لمدة موسم لتدريب الزمالك أمس الأثنين وتم الإعلان عن تفاصيله فى مؤتمر صحفى اليوم.

Advertisements

وأعلن الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للزمالك، تشكيل معاونيه الأجانب خلال تدريب القلعة البيضاء، بالموسم الكروي الجديد، مؤكدًا أن جهازه المعاون سيضم مدرب مساعد صربي، عمل من قبل فى نادي ريد ستار الصربي وكذلك مدرب حراس مرمى صربي كان يعمل بالدوري الصيني، بخلاف الثنائي المصري أيمن عبد العزيز المدرب وأحمد عبد الرؤوف مساعد المدرب واليوناني انطونيو مدربا للأحمال.