شكرا لقرائتكم لاسارتى لـ"الخليج 365": الأهلى ودع بطولة الكأس بفعل فاعل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الأوروجويانى مارتن لاسارتي ، المدير الفنى السابق للأهلى، على قرار إقالته، على خلفية الخسارة من بيراميدز السبت الماضى، بهدف نظيف وتوديع بطولة كأس مصر، مبديا دهشة كبيرة لقرار رحيله . لاسارتي وقال لاسارتى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "تعرضت لظلم كبير.. قرار الإقالة جاء مفاجئا، خاصة أن الفريق فاز ببطولة الدورى العام رغم أنه كان بعيد للغاية عن المنافسة.. لن اتحدث عن أشياء معينة الآن والتاريخ سينصفنى". وشدد لاسارتي، على أن الأهلي ودع بطولة الكأس بفعل فاعل بسبب اخطاء الحكم الفادحة والتي حرمت فريقه من ضربتي جزاء بالإضافة لطرد أيمن أشرف مدافع الفريق في وقت حساس من عمر اللقاء. لاسارتي Advertisements وفجر لاسارتى مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أن النادى تعاقد مع بعض اللاعبين الذين لم يطلبهم ولم تتم تلبية طلباته، فيما يخص تدعيم بعض المراكز واستقدام بعض اللاعبين المميزين الذين كان يرى أنهم سيصنعون إضافة مع الفريق الأحمر.

وأكد لاسارتي، أنه رفض العديد من العروض الفترة الماضية لاستكمال مشروعه في الأهلي، مشدد على أنه سيدرس كل هذه العروض تمهيدآ لقبول إحداها ولكن بعد فترة من الراحة، خاصة أنه بذل مجهود كبير مع الفريق الأحمر طوال الفترة الماضية.

واختتم لاسارتي حديثه موجها الشكر لجميع اصدقائه في مصر وجماهير النادي الأهلي التي دعمته وامنت بقدراته في أحلك الأوقات وأصعب اللحظات.

مارتن لاسارتي