شكرا لقرائتكم رسمياً.. مارتن لاسارتى يفسخ تعاقده مع النادى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسخ الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى تعاقده رسمياً مع القلعة الحمراء بعد أيام قليلة من اعلان مجلس الإدارة رحيله عن القلعة الحمراء. وتوجه المدير الفنى لمقر النادى للحصول على كافة مستحقاته المالية والتوقيع على فسخ التعاقد تحسباً لرحيله عن القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة. Advertisements وقرر مجلس ادارة النادى الاهلى اقصاء مارتن لاسارتى من منصبه اثر الهزيمة التى تلقاها الفريق الكروى الأول بالنادى من بيراميدز بدور الستة عشر لمسابقة كأس مصر بهدف نظيف.

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