شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد موعد الطعن على المرشحين لرابطة الأندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة على يوم 25 أغسطس الجاري موعداً للتظلم على أسماء المرشحين لانتخابات لجنة الأندية للموسم الجديد 2019 – 2020.

ورشح النادى الأهلى عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء ممثلا عنه فى اللجنة، كما رشح الاتحاد السكندرى محمود الشامى للرابطة، فيما رشح طلائع الجيش أحمد المهدى مدير الكرة، ورشح الإنتاج الحربى خالد مهدى مدير الكرة، بينما أعلنت أندية الاتحاد وسموحة وإف سى مصر ترشيح محمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، بالإضافة إلى طنطا، كما اختار المصرى والإسماعيلى حمادة المصرى ممثلا للناديين.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الأندية على تشكيل لجنة ثلاثية لمراجعة أوراق وشروط المرشحين لرابطة الأندية المحترفة التى سيتم اختيارها فى سبتمبر المقبل لإدارة بطولة الدورى وهم المستشار أحمد حلمى الشريف رئيساً للجنة الانتخابية وعضوية كل من نهاد حجاج المستشار القانوني لرابطة الأندية المحترفة ومحمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة.