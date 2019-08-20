شكرا لقرائتكم الأهلي يطالب الجبلاية بالتحقيق مع جهاد جريشة .. مين اللى عينه؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، اتحاد الكرة بالتحقيق مع جهاد جريشة بسبب الأخطاء التحكيمية التى رآها الأهلى غير طبيعية فى مباراة الفريق وبيراميدز والتى انتهت بهزيمة الأهلى وخروجه من دور الـ 16 لكأس مصر.

ولم يكتف الأهلى بالبيان الذى أصدره أمس وأكد خلاله على ضرورة اتخاذ اتحاد الكرة اجراءت لحماية الأندية من أخطاء الحكام، ويرى الأهلى حسب بيانه أن الأخطاء التحكيمية الفجة -حسب وصفه- كبدت الفريق الكثر في بطولتي الدوري المصري وكأس مصر.

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تحرك الأهلى الجديد ضد جهاد جريشة جاء بعد التصريحات التى أدلى بها سمير عثمان رئيس لجنة الحكام للمقربين منه، بأنه لم يعين جريشة حكما لمباراة الأهلى وبيراميدز، وبالتالى يتمسك الأهلى بفرضية وجود مؤامرة على النادى الأهلى والاضرار به من خلال اسناد المباراة لحكم دون علم رئيس لجنة الحكام.

يتسأل الأهلى فى طلبه بالتحقيق مع جريشة عن المسئول الذى عين الحكم لادارة لقاء الأهلى وبيراميدز، وما هى استفادته من تخطى اختصاصات رئيس لجنة الحكام، وهل كان هناك قصد من تعيين جريشة حكما للمباراة والتآمر على الأهلى وخروجه من منافسات الكأس؟!.