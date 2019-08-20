شكرا لقرائتكم لاسارتي بعد الحصول على الشرط الجزائى: تعرضت لظلم كبير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل مؤكداً أن النادي تعاقد مع بعض اللاعبين الذين لم يطلبهم ولم تتم تلبية طلباته فيما يخص تدعيم بعض المراكز واستقدام بعض اللاعبين المميزين الذين كان يرى انهم سيصنعون اضافة مع الفريق الأحمر.

وعلق لاسارتي علي قرار اقالته، على خلفية الخسارة من بيراميدزالسبت الماضي بهدف نظيف وتوديع بطولة كأس مصر مبديا دهشة كبيرة لقرار رحيله . Advertisements

وقال لاسارتي :"تعرضت لظلم كبير.. قرار الإقالة جاء مفاجئا خاصة وأن الفريق فاز ببطولة الدوري العام رغم إنه كان بعيد للغاية عن المنافسة..لن اتحدث عن اشياء معينة الآن والتاريخ سينصفني".

وعن وجهته المقبلة اكد لاسارتي انه رفض العديد من العروض خلال الفترة الماضية لاستكمال مشروعه في الأهلي ، مؤكداً في الوقت ذاته انه سيدرس كل هذه العروض تمهيدآ لقبول احداها ولكن بعد فترة من الراحة.