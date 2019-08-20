شكرا لقرائتكم لاسارتى فى الأهلى ليحصل على 240 ألف دولار بعد إقالته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الاهلي قد قرر إقالة لاسارتي عقب الخروج من كأس مصر السبت الماضي بالخسارة من بيراميدز بهدف نظيف.
وحصل لاسارتي على الشرط الجزائي في عقده وقيمته شهرين أي 240 ألف دولار وعقد جلسة مع مسئولي النادي اليوم للحصول على الشرط الجزائي وأنهي إجراءت فسخ العقد ووقع المدير الفني على مخالصة بذلك لتسوية الأمر مالياً.
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