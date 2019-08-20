شكرا لقرائتكم رسميا.. الاتحاد السكندرى يضم هشام محمد لمدة موسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى التعاقد مع هشام محمد لاعب وسط الأهلى السابق لمدة موسمين قادمين ، حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال لسيد البلد في صفقة أنتقال حر

وقع هشام محمد عقود الانضمام لصفوف سيد البلد بعد جلسة قصيرة مع محمد مصيلحى رئيس الاتحاد الذى وافق على طلبات اللاعب وحدد له طموحات الفريق السكندرى هذا الموسم حيث المشاركة فى البطولة العربية والر غبة فى دخول المربع الذهبى والمنافسات على كافة البطولات .

وأشاد طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد بالإمكانيات الفنية لهسام محمد مؤكدا انه لاعب صاحب خبرات كبيرة و سيكون أضافة قوية لخط وسط نادى الاتحاد السكندرى .

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هشام محمد يمتلك سيرة ذاتية مميزة بداية من تألقه فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي حتى التصعيد للفريق الاول قبل رحيله لنادي مصر للمقاصة ثم عاد مجدداً إلى صفوف الأهلي لكنه رحل مرة اخرى وأنضم لزعيم الثغر.

وشارك هشام محمد مع منتخبات الشباب لكرة القدم في كأس العالم تحت 20 سنة عام 2009 وبطولة أفريقيا تحت 23 سنة 2011، وأيضًا في كأس العرب لكرة القدم 2012.