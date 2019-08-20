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أيمن طاهر مستمر فى قيادة تدريبات حراس مرمى فريق الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يستمر أيمن طاهر فى قيادة تدريبات حراس مرمى فريق الزمالك، لحين وصول مدرب حراس المرمى الصربى الجديد، الذي سيتواجد ضمن أفراد الجهاز المعاون للصربى ميتشو المدير الفنى.

 

ووافق أيمن طاهر على التواجد بشكل مؤقت فى الجهاز المعاون لـ"ميتشو" لحين وصول مدرب الحراس الجديد، حيث يقوم حاليًا بإنهاء كافة أموره المتعلقة بعمله فى أحد أندية الدورى الصربى، من أجل القدوم إلى القاهرة واستلام مهام عمله فى الزمالك.

 

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وسيعرض مسئولو الزمالك على أيمن طاهر مهمة الإشراف على حراس قطاع الناشئين بالنادى الأبيض خلال الفترة الحالية بعد الموافقة على رحيله من تشكيل جهاز الفريق الأبيض وكان ميتشو قد ضم الثنائى أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف لجهازه المعاون مع مدرب مساعد صربي عمل في فريق ريد ستار الصربي  ومدرب حراس صربي على أعلى مستوى كان يعمل في الصين.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، يوم السبت المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى مباراة الذهاب التى أقيمت الجمعة الماضى بسباعية نظيفة.

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