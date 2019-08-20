شكرا لقرائتكم تعرف على تفاصيل اجتماع طارق يحيي مع ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد طارق يحيى المدير الفنى السابق والمؤقت لفريق الزمالك، جلسة لمدة 75 دقيقة تقريبًا مع الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للفريق الكروى الأول، عقب المباراة الودية التى أقيمت أمس الاثنين أمام جينيس وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 4/0.

وكشف "الخليج 365" كواليس جلسة طارق يحيى مع ميتشو التى شهدت كشف "إيدر" للمدرب الصربى كل كبيرة وصغيرة تخص الفريق، كما أطلعه على كافة التفاصيل خلال الفترة التى قاد فيها الفارس الأبيض.

وكانت الجلسة عبارة توجيه ميتشو الأسئلة لطارق يحيى حتى يتمكن من التعرف على كل شيئ، وأبلغ يحيى المدرب الصربى عن القوام الأساسى للفريق، ومدى جاهزية كل لاعب منها فضلاً عن المصابين.

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حيث حرص طارق يحيى على إبلاغ ميتشو بأن هناك تباين كبير فى الراحات بين اللاعبين، حيث يوجد بعضهم حصل على أجازة لمدة شهر و شهر ونصف، ومنهم من كان بعيدًا عن المشاركات لمدة عام كامل مثل محمود عبد الرازق شيكابالا، فضلاً عن ابتعاد مصطفى فتحى عن المشاركة تمامًا، وحصول أحمد سيد زيزو على أجازة الزواج.

كما أكد المدير الفنى السابق، للخواجة الصربى إنه نجح خلال الفترة التى تولى فيها تدريب الزمالك فى أن يقرب تلك الفوارق بين هؤلاء اللاعبين، وظهر ذلك من خلال مشاركة "شيكا" فى مباراة الذهاب أمام ديكاداها بطل الصومال والتى امنتهت بفوز الأبيض بنتيجة 7/0.

أضاف طارق يحيى فى جلسته مع ميتشو، إنه استخدم "البولار" منذ أول يوم تولى فيه القيادة، وهو عبارة عن جهاز يتم وضعه على صدر اللاعب لتحديد القصور التى يعانى منها كل لاعب، ومن المنتظر أن يعد الجهاز الطبى تقريرًا بناءًا على هذا الجهاز وتسليمه لميتشو.