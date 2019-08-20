سواريز من؟ كارول يقر بانخفاض معادل ذكائه

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أقر المهاجم الإنكليزي أندي كارول بانخفاض معدل ذكائه عندما اضطر لاستخدام محرك غوغل لمعرفة من هو لويس سواريز الذي انضم معه إلى نادي ليفربول عام 2011.

آنذاك انتقل كارول من نيوكاسل إلى ليفربول مقابل 35 مليون جنيه استرليني، وشكل ثنائيا هجوميا مع الاوروغوياني القادم من اياكس أمستردام الهولندي.

اعتذر المهاجم الدولي السابق لجهله هوية سواريز، متحدثا عن اولويات خروجه مع اصدقائه بدلا من متابعة مباريات كرة القدم عندما كان يشق طريقه في نيوكاسل.

واستخدم كارول العائد هذا العام الى نيوكاسل بعد تخلي وست هام عنه، محرك غوغل للبحث عن سواريز عندما كان يستقل طائرة مروحية متجها إلى ليفربول لإكمال تعاقده مع ال"ريدز"، في اليوم الاخير من فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير 2011.

وكان سواريز، مهاجم برشلونة الاسباني راهنا، قد تعاقد قبلها بأيام مع ليفربول مقابل 22 مليون جنيه استرليني، لكن كارول قال لقناة نادي نيوكاسل انه لم يكن لديه أي فكرة عن هوية زميله المستقبلي في الفريق.

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قال كارول الذي تحققت صفقته القياسية الى الفريق الاحمر بعد تسجيله 31 هدفا في 80 مباراة لنيوكاسل "عندما كنت هنا (في نيوكاسل)، كنت أذهب الى منزلي للهو مع زملائي، لعب كرة القدم، الخروج، أي شيء، لكنني لم أشاهد كرة القدم أبدا. لم أكن أعرف أي لاعب".

تابع "كنت أصحو الجمعة أو صباح السبت قائلا +من سنواجه؟+. كنت غافلا تماما لكل المواضيع المتعلقة بكرة القدم".

أضاف "عندما كنت في الطائرة المروحية متجها نحو ليفربول، قلت +أعرف ستيفي دجي (جيرارد)، أعرف (جايمي) كاراغر. من أيضا؟. كان وكيلي آنذاك يخبرني واستخدم غوغل لاكتشاف الفريق".

لكن كارول (30 عاما) أوضح انه لم يكن يقلل من احترام فريقه او لاعبي الخصم "هذا سيء لانهم أعضاء فريق ليفربول، لكن هذا ليس تقليلا من الاحترام، فأنا لم أكن أشاهد كرة القدم حرفيا".

عانى كارول كثيرا من الاصابات وتأخرت بدايته مع ليفربول بسبب إصابة تعرض لها ضد نيوكاسل بالذات، لكنه أكد لجماهير فريقه الجديد-القديم انه لم يعد اللاعب المشاغب على غرار مشواره الأول مع "ماغبايز": "كنت غبيا، كنت شابا، وانجررت بأسلوب الحياة. الان أصبح الأمر مختلفا، أنا والد، نضجت واتحمل المسؤوليات".