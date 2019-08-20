فيفا يوافق على إقامة مباريات منتخب العراق بالبصرة فى تصفيات المونديال

صرح الاتحاد العراقى لكرة القدم، عن وصول قرار الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” على خوض لقاءت منتخب العراق الأول في تصفيات كأس العالم بمدينة البصرة، وكان الفيفا قد الغي الحظر المفروض على الملاعب العراقية السنة الماضية، بعد سلسلة من الزيارات التقييمية للبلاد، وجاءت أخيرًا الموافقة على إقامة مباريات التصفيات علي ملعب البصرة الذي يتسع لـ65 ألف مشاهد.

وكان من المرجح أن تقام مباريات التصفيات إلى أربيل، شمالي العراق، لكن أتي القرار الحاسم قبل شهر من بداية التصفيات ليزيد فرص أسود الرافدين في تقديم نتائج مبشرة وربما التأهل إلى المونديال بفضل ملعب البصرة المرعب.

ملعب البصرة يمتاز بحضور جماهيري كبير حتى في المباريات الودية ويكون ممتلئًا علي آخره بوجود 65 ألف متفرج، ويستمر مشوار منتخب العراق في الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022 شهر سبتمبر القادم، ويتصارع في المجموعة الثالثة برفقة كلا من البحرين وإيران وهونج كونج وكمبوديا.