سكاى إيطاليا: ريبيري قريب من ارتداء قميص فيورنتينا

نادي فيورنتينا الإيطالي علي وشك إتمام الاتفاق مع فرانك ريبيري جناح بايرن ميونخ السابق، لجلبه إلى صفوف الفيولا خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث أنهى فرانك ريبيري مشواره مع بايرن ميونخ مع نهاية الموسم المنصرم، بعد مشوار انتهي بعد مدة 12 عاماً داخل “إليانز أرينا”.

ويريد المدرب الإيطالي فيتشينزو مونتيلا تعزيز فريقه فيورنتينا الذي اختتم الدوري الموسم الماضي في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الكالتشيو وهو مركز لا يصح بمستوى الفريق مؤخرًا في البطولة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “سكاى إيطاليا”، إن فيورنتينا إقترب من التعاقد مع ريبيري صاحب الـ 36 عاماً، وأحد نجوم بايرن ميونخ خلال السنوات الماضية، حيث توج بلقب البوندزليجا 9 مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.