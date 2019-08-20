ديميريل بعد الانضمام إلى يوفنتوس: “بذلت مجهوداً كبيراً للتواجد هنا”

صرح ميريح ديميرال، اللاعب الجديد المنضم لصفوف يوفنتوس الإيطالي، أنه يريد البقاء مع السيدة العجوز لفترة كبيرة، في أولى تصريحاته عقب الإنتقال إلى السيدة العجوز الصيف الحالي، فيما اتفق نادي يوفنتوس مع ديميريل صاحب الـ21 عاما علي أن يتقاضي 18 مليون يورو، وجاء اللاعب من ساسولو بعقد مدته سارية لعام 2024.

وذكر ديميرال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه للجماهير النادي ووسائل الإعلام ” أنا مسرور بالتواجد هنا، وأعرف أن يوفنتوس نادي عريق، وشرف لي أن أكون جزء من هذا الفريق، وأتمنى أن أندمج سريعًا في هذه البيئة”، مضيفاً “لقد بذلت مجهودًا ضخماً لكي أتواجد هنا، هذا نتيجة مجهودي، ووجودي في يوفنتوس كان حلمًا تحول إلى حقيقة”.