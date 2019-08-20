ريال مدريد يعلن إصابة براهيم دياز وانضمامه إلى هازارد وميندى وأسينسيو

أعلن نادي ريال مدريد في خطاباً رسمياً، صرح من خلاله عن إصابة لاعبه الشاب براهيم دياز اللاعب الجديد للفريق في يناير الماضي، وكان الإسباني براهيم دياز قد غادر إلى صفوف ريال مدريد في الميركاتو الشتوي، أتياً من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي.

وأكد ريال مدريد خلال بيانه الرسمي، أن دياز خضع للكشوفات الطبية صباح اليوم،الثلاثاء، أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية من الفخذ الأيمن، لكن لم يتضح عن مدة غيابه.

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ولم يبين خطاب ريال مدريد سبب إصابة دياز الذي لم يخوض المباراة الأولى للفريق لهذا الموسم أمام سيلتا فيجو السبت الماضي ببطولة الدوري الإسباني، والتي انتهت بانتصار الملكي 3-1.

ويعانى ريال مدريد كذلك من غياب إيدين هازارد للإصابة بجانب فيرلاند ميندى لنفس السبب، بجانب أسينسيو الذي سيغيب لفترة طويلة ولم يشارك الثلاثي في مواجهة سيلتا فيجو الأولى في الليجا.