اليوم اجراء الكشف الطبي للحكام الدوليين بمركز الطب الرياضي

شهد مركز الطب الرياضي بمدينة نصر صباح اليوم توقيع الكشف الطبي على الحكام الدوليون والمرشحون للقائمة الدولية، جاء ذلك ضمن استعدادات لجنة الحكام للموسم الجديد، وقد شهد الكشف حضور كلا من خالد مسعود وكيل وزارة الشباب للطب الرياضي، والدكتور عزب حجاج سكرتير لجنة الحكام.

فيما وقد تم أمس الاثنين اجراء اختبارات اللياقة البدنية لحكام دمياط والدقهلية بستاد المنصورة بمشاركة عدد 25 حكما و 28 مساعدا، وقد اجتاز الاختبار بنجاح 20 حكما وعدد 27 مساعدا.

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وفي سياق متصل أوضح رئيس لجنة الحكام أنه قد تم تفعيل اتفاقيات تبادل خبرات بين اتحاد الكرة المصري، واتحادات المغرب وتونس والجزائر، وهذا ما يعني تبادل خبرات وليس حكام أجانب، مشيرا انه في حال ان الدولة تريد إنجاح هذه التجربة الاستثمارية فلا بد من دعمهان متابعا حديثه ان التحكيم المصري يحمل على عاتقه ضغوطا كثيرة في تلك الفترة.