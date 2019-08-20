محمد صلاح يفجر مفاجأة: لا أحب تقنية الـ”VAR” لكنها ستنفعني في هذا الأمر

فجر جناح نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مفاجأة قوية فيما يخص رأيه بشأن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد التي تعرف باسم الـ”VAR” في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، حيث بدأت رابطة الأندية الإنجليزية الاستعانة به منذ بداية الموسم الحالي.

وكشف هداف النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز أنه لا يفضل تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد خلال المباريات التي يلعب فيها، مؤكدا أنه يحب الطريقة التقليدية والتي تقوم على الاعتماد على حكم الساحة فقط في إدارة المباريات.

وعلى الرغم من هذا يرى صلاح أن تطبيق الـ”VAR” في مباريات الدوري الإنجليزي التي يشارك فيها برفقة فريقه ليفربول سوف تساعده على الحصول على المزيد من ركلات الجزاء.

وفي تصريحات لموقع ليفربول إيكو الإنجليزي قال صلاح إنه لا يحب تقنية حكم الفيديو المساعد وإنما يفضل كرة القدم التقليدية التي تحتوي على الأخطاء التي تمثل ضغطا على اللاعبين.

وتابع صلاح في تصريحاته أن تلك التقنية تحمي اللاعبين من بعض المواقف الخطيرة، وهو الشئ الوحيد الذي يرى له فائدة فيها.