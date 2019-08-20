عاصم مرعي ينتقل لبطل الدوري الألماني لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي بروس بامبيرج الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد مع المصري عاصم مرعي لاعب منتخب مصر لكرة السلة بداية من الموسم الجديد.

وأكد الموقع الرسمي لنادي بامبيرج الألماني، أن عاصم مرعي تم إدراجه في قائمة الفريق للموسم الجديد، حيث تم منحه القميص رقم 50.

يملك مرعي تجربة لعب في دوري الجامعات الأمريكي، قبل أن ينتقل بين عنده أندية خلال السنوات الماضية في ليتوانيا، تركيا ثم ألمانيا.

يذكر أن النادي الجديد لمرعي، هو هو بطل الدوري الألماني في الموسم الماضي بعدما تفوق على ألبا برلين في المباراة النهائية بنتيجة 83-82.