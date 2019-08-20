السيسي يمنح ناشئي اليد وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد انجاز المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت رئاسة الجمهورية ، منح أفراد الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، وسام الرياضة من الطبقة الأولى بعد انجاز تحقيق بطولة العالم الأخيرة بمقدونيا.

ومن جانبه استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، المتوج ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد.

ومنح السيسي، أفراد الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين وسام الرياضة من الطبقة الأولى.

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وجاء ذلك خلال بيان رسمي نشر، مساء اليوم الثلاثاء، والذي أوضح أن مراسم استقبال بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين حضرها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلاً عن كلٍ من رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس البعثة المصرية بكأس العالم للناشئين.

واشاد الرئيس بما حققه المنتخب الوطني للناشئين من إنجاز عالمي في كرة اليد، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، والذي يأتي امتداداً لتميز رياضة كرة اليد المصرية على المستوى العالمي، مؤكداً تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولاً للهدف.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في كرة اليد، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد لكأس العالم لكرة اليد المقرر أن تستضيفها مصر عام ٢٠٢١.