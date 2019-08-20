جريزمان يقود هجوم برشلونة وحيداً أمام ريال بيتيس

توالت الإصابات لفريق برشلونة الإسباني وخاصة كتيبة الهجوم حيث أعلن الفريق عن إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي لينضم لقائمة المصابين من الأوروجوياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن التدريبات الصباحية اليوم لنادي برشلونة الذي كان أحد آمال الفريق الكتالوني لتعويض هزيمة المباراة الماضية أمام أتليتك بلباو، في

مباراة الأحد المقبل في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس.

ويعتبر غدًا الأربعاء، هو الذي سيحدد مشاركة ميسي من عدمها، حيث أن كتيبة فالفيردي ستجرى جلستين في التدريبات، وفي حالة غياب ميسي عن أي من الجلستين ستتقلص فرصة في اللحاق بالمباراة،

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وسيكون هناك تدريبان فقط للمجموعة قبل خوض مباراة الأحد.

وفي هذه الحالة سيتبقي أمام أرنستو فالفيردي المدير الفني الدفع بالفرنسي أنطوان جريزمان ورافينيا في خط الهجوم ومن المحتمل أن يدفع بمهاجم بديل من الفريق الشباب وأقرب اللاعبين هو كارلوس بيريز.

وسيواجه البلوجرانا ريال بيتيس يوم الأحد المقبل في ثاني جولات الدوري الإسباني في تمام التاسعة مساءً، وخسر أول مباراة أمام أتليتك بلباو بنتيجة هدف دون رد.