كريستيانو رونالدو يكشف لأبنه عمليًا طريقة وصوله للنجومية

حرص أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تعليم ابنه الصغير درسًا رائعاً، بشأن صعوبة الحياة والجد والعمل حتي تحقيق الذات وطبيعة الحياة، ليؤكد له أن حياة الرفاهية لا تأتي بسهولة أبدًا.

وتعمد رونالدو أن يزور منزله القديم برفقه ابنه، ليجعله يرى أين كان يعيش قبل أن

يصبح غنيا، مشيراً إلي أن ابنه دخل في حالة من الذهول والصدمة عندما رأى الظروف المعيشية التي عاشها والده خلال الطفولة.

وأوضح أنه تعمد اصطحابه إلى مسقط رأسه ليرى الحياة الفقيرة التي سبقت حياة الرفاهية والترف والنجومية،

قائلًا ” كنت متشوقًا جدًا لأريه أين ترعرعت، لقد زرت جزيرتي ماديرا معه، ورأيت أشخاصًا كانوا هناك منذ وقتي ” .

وأضاف ” دخلت غرفتي القديمة مع ابني، وسألني هل كنت تعيش هنا يا أبي؟ لم يصدق أن هذا كان منزلي ” ، مؤكدًا أنه حاول تعليم ابنه درسًا بأن الرفاهية والسيارات والأموال لا تأتي صدفة بل هناك معاناة وتضحيات.