سمير فرج يوجه رسالة للأندية المصرية عقب واقعة الإسماعيلي مع الزوي

انتقد أحمد سمير فرج نجم الإسماعيلي السابق، مجلس إدارة الدراويش بسبب فسخ عقدهم مع حمد الزوي لاعب دمنهور السابق. ونشر فرج عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلًا :"نصيحة للأندية، لما تيجي تفسخ عقد مع اللاعب متكتبش وتقول لتواضع مستواه أنت كده بتدمره وتخلي شكله وحش قدام أهله وأصحابه اكتب فسخنا العقد بالتراضي خليه يتفاوض مع أي نادي تاني وهو مش مكسوف دي حاجة بصراحة كل الأندية بتعملها حاجة مستفزة جدا". تيجي تفسخ عقد مع اللاعب متكتبش وتقول لتواضع مستواه أنت كده بتدمره وتخلي شكله وحش قدام أهله وأصحابه اكتب فسخنا العقد بالتراضي خليه يتفاوض مع أي نادي تاني وهو مش مكسوف دي حاجة بصراحة كل الأندية بتعملها حاجة مستفزة جدا". وكان أعلن الدراويش قبل شهر عن انضمام الجناح الأيسر حمد الزوي للفريق الأول لمدة خمس سنوات، وأعلن بالأمس فسخ التعاقد مع اللاعب لأسباب فنية.

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