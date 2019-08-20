ذهبية جديدة.. سيدات الطائرة الشاطئية بطلات دورة الألعاب الإفريقية

توج منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات بذهبية دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في الرباط بعد الفوز على نظيره منتخب كينيا في المباراة النهائية.

ونجح المنتخب في الفوز على نظيره الكيني بالنهائي على شاطئ مدينة سلا المغربية بنتيجة شوطين دون مقابل 21-14 و21-15 وبعد أداء قوي للغاية من جانب لاعبتي

مصر، فريدة العسقلاني، ودعاء الغباشي، ومديرهم الفني مصطفى محمد.

ورفعت بعثة مصر رصيدها بهذه الميدالية الجديدة إلى ٥ ذهبيات في صدارة الدورة الإفريقية بجانب ٤ برونزيات، وبمجموع ٩ ميداليات متنوعة في المجموع.