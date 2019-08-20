باريس سان جيرمان يرفض إعارة نيمار إلي برشلونة

قررت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رفض عرض برشلونة الإسباني، لإستعارة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا. وأكدت شبكة "ESPN" الرياضية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان مستعدة لرحيل نيمار إلا أنها تريد الحصول مقابل ذلك على ما لا يقل عن 222 مليون يورو، وهو المبلغ الذي دفعه سان جيرمان عندما ضم نيمار من "البارسا" قبل عامين.

ويتنافس برشلونة مع غريمه

نيمار إلا أنها تريد الحصول مقابل ذلك على ما لا يقل عن 222 مليون يورو، وهو المبلغ الذي دفعه سان جيرمان عندما ضم نيمار من "البارسا" قبل عامين.ويتنافس برشلونة مع غريمه ريال مدريد على ضم النجم البرازيلي البالغ 27 عاما، وستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد وجهة اللاعب، أو بقائه "مكرها" لموسم آخر في باريس.

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