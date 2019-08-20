الاتحاد الكيني يلعن عن مدرب منتخب كينيا قبل مواجهة الفراعنة

أعلن الاتحاد الكيني لكرة القدم، تعيين المدرب الوطني فرانسيس كيمانزي مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، خلفاً لسباستيان مينييه. ووقع المدرب كيمانزي لمدة موسمين، وكان مدربًا من قبل لمنتخب كينيا عامي 2009 و2012. ويواجه كينيا نظيره المصري يوم 11 نوفمبر، في افتتاح مشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021. في افتتاح مشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021. ويلعب منتخب كينيا ضمن المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بجوار مصر وتوجو وجزر القمر.

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