أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق الهلال السوداني التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة الوصل الإماراتي ضمن منافسات الجوالة الـ32 في بطولة كأس محمد السادس لإندية الأبطال"البطولة العربية". محمد السادس لإندية الأبطال"البطولة العربية". وجاء تشكيل الهلال كالتالي.. حراسة المرمى: يونس الطيب . Advertisements خط الدفاع : فارس عبدالله ، عبد اللطيف بوي ، حسين الجريف ، ميرغنى . ، عبد اللطيف بوي ، حسين الجريف ، ميرغنى . خط الوسط : أبوعاقلة محمد ، نصر الدين عمر ، مؤمن عصام . خط الهجوم :أطهر الطاهرن ، وليد الشعلة ، نزار حامد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الهلال السوداني أمام الوصل الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.