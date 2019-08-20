ايمن طاهر مستمر في قياده الحراس لحين وصول المدرب الجديد

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة أن ايمن طاهر مستمر في قيادة تدريبات حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحين وصول مدرب حراس المرمى الصربي الجديد، الذي سيتواجد ضمن أفراد الجهاز

الفني المعاون للصربي ميتشو المدير الفني الجديد للزمالك.وأضاف أمير مرتضى، بأن موافقة أيمن طاهر، أمرا ليس غريباً عليه خاصه وأنه من أبناء النادى المخلصين الذين لا يترددون في تلبية نداء إدارة الزمالك فى أي وقت متي طلب منهم ، وهو أمر يحسب له ويؤكد على انتمائه وعشقه للقلعة البيضاء.وأوضح المشرف العام، أن مرتضى منصور، كان حريصا على توجيه الشكر لأيمن طاهر وتقدير موقفه على قيادة تدريب حراس المرمى لحين وصول مدرب الحراس الجديد.