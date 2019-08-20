الامن يرفض اقامة مباراة بيراميدز وحرس الحدود في ستاد السلام

تلقى اتحاد الكرة، رفضا من الجهات الامنية، لاقامة مباراة بيراميدز وحرس الحدود في ربع نهائي كاس مصر في ستاد السلام.

وكان اتحاد الكرة خاطب وزارة الدفاع لاقامة المباراة في السلام مع نقل لقاء الزمالك والمقاصة لبرج العرب في الاسكندرية. ربع نهائي كاس مصر في ستاد السلام.وكان اتحاد الكرة خاطب وزارة الدفاع لاقامة المباراة في السلام مع نقل لقاء الزمالك والمقاصة لبرج العرب في الاسكندرية.

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