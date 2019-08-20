رياضة | عاجل.. الأهلي يقهر الزمالك ويحسم صفقة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يقهر الزمالك ويحسم صفقة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو النادي الأهلي، في التعاقد مع إيهاب أمين لاعب فريق سبورتنج، لدعم صفوف فريق السلة بالنادي، لمدة 4 مواسم، بعد صراع شرس مع الزمالك في صفقة تُقدّر بالأغلى في تاريخ كرة السلة المصرية.

وأنهى الأهلي صفقة انضمام أمين للفريق، بعد حصوله على الاستغناء الخاص باللاعب بعد موافقة إدارة سبورتنج في اجتماعها الأخير.

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وكان اللاعب ينشط في الفريق السكندري قبل رحلة احترافه بدوري الجامعات الأمريكي، وينص قانون الرعاية لدى الاتحاد المصري لكرة السلة، على حصول النادي الذي خرج اللاعب منه للاحتراف على حقوق الرعاية في حالة لم يتجاوز عمره الـ26 عاما.

وقام الأهلي بشراء عقد إيهاب أمين من فريق سبورتنج السكندري في صفقة تقدر بالأغلى في كرة السلة المصرية بمبلغ 2 مليون و750 الف جنيه، بعد صراع قوي مع الزمالك.