رياضة | يوفنتوس يصدم الريال والبرسا ويقدم 100 مليون + نجمه لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يصدم الريال والبرسا ويقدم 100 مليون + نجمه لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي باريس سان جيرمان من بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية وفقًأ لمصادرها داخل نادي باريس سان جيرمان، أن إدارة النادي الباريسي تنوي بيع نيمار هذا الصيف، ولا ترغب في إستمراره مع الفريق، بشرط وصول عرض مناسب للاعب.

ويرغب ناديي ريال مدريد وبرشلونة في الحصول على خدمات "نيمار" هذا الصيف، لكنهما لم ينجحان في الوصول لإتفاق نهائي مع باريس سان جيرمان لضم اللاعب.

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وأشارت صحيفة "أس" الاسبانية أن ناي يوفنتوس يجهز عرضًا بقيمة 100 مليون يورو بالإضافة لـ"ديبالا" للحصول على خدمات نيمار من باريس سان جيرمان.

أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن الأولوية بالنسبة لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد التعاقد مع الفرنسي بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤكدة أن المدرب لا يهتم بالحصول على خدمات "نيمار".

وكان نيمار انتقل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017 في صفقة قياسية كلفت خزينة النادي الباريسي 222 مليون يورو.