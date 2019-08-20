رياضة | ذهبية جديدة.. سيدات الطائرة الشاطئية بطلات دورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذهبية جديدة.. سيدات الطائرة الشاطئية بطلات دورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات بذهبية دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في الرباط بعد الفوز على نظيره منتخب كينيا في المباراة النهائية.

ونجح المنتخب في الفوز على نظيره الكيني بالنهائي على شاطئ مدينة سلا المغربية بنتيجة شوطين دون مقابل 21-14 و21-15 وبعد أداء قوي للغاية من جانب لاعبتي مصر، فريدة العسقلاني، ودعاء الغباشي، ومديرهم الفني مصطفى محمد.