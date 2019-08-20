رياضة | مصر تحصد ذهبية الطائرة الشاطئية بالألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تحصد ذهبية الطائرة الشاطئية بالألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية للسيدات الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.

وفاز منتخب الكرة الطائرة الشاطئية على كينيا 2-1 في نهائي دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب، حيث مثل مصر فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي.

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وكان منتخب مصر قد التقى مع نظيره منتخب موريشيوس في نصف نهائي الشاطئية، وحقق سيدات مصر الفوز بنتيجة ٢-٠، بنتيجة ٢١-١٢ و٢١-١٩.

وتشارك مصر ببعثة قوامها 403 أفراد ، منهم 298 لاعبًا في 24 لعبة حيث تشارك مصر في جميع ألعاب الدورة عدًا كرة القدم و الدراجات.

يرأس بعثة مصر في المغرب المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية.