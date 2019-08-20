رياضة | الأهلي يستقر على المدرب الجديد

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بات عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، هو المرشح المصري الأقرب لتولي منصب المدير الفني في الأهلي خلال الفترة القادمة.

ووضع مسئولو الأهلي عماد النحاس على رأس المرشحين لتولي هذا المنصب بالفترة القادمة لخلافة مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته في الساعات الماضية.

ويحظى النحاس بإشادة كبيرة داخل قطاع الكرة بالنادى، فى ظل النتائج المميزة التى حققها مع المقاولون العرب بالموسم الماضى.