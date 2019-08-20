رياضة | مصائب ديمبيلي فوائد عند منبوذ برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصائب ديمبيلي فوائد عند منبوذ برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب وسط فريق برشلونة خبراً ساراً لنجم الوسط رافينيا خلال الفترة الحالية وذلك بعد تعرض ديمبيلي لإصابة قوية في الساعات الماضية.

واكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن إصابة ديمبيلي سوف تعقد من عملية انتقال رافينيا إلى فالنسيا، وقد يرفض برشلونة رحيله هذا الصيف بصفة نهائية.

واشارت الصحيفة إلى أن تكرار إصابة ديمبيلي قد تدفع فالفيردي المدير الفني للفريق بالاعتماد على البرازيلي رافينيا خلال الموسم الجاري ورفض رحيله إلى فالنسيا.