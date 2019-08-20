رياضة | الكشف عن قيمة صفقة نيمار الحقيقية مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن قيمة صفقة نيمار الحقيقية مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن العرض الذي يستعد نادي برشلونة لتقديمه لنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع البرازيلي نيمار هذا الصيف.

واكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن برشلونة سيقدم لباريس سان جيرمان 160 مليون يورو في عام 2020 للتعاقد مع نيمار بعد نهاية فترة الإعارة.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع البرازيلي نيمار هذا الصيف على سبيل الإعارة ثم العودة في 2020 لدفع 160 مليون يورو لحسم الصفقة بشكل دائم ورسمي.