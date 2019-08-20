رياضة | ليكيب: باريس سان جيرمان يرد على عرض برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليكيب: باريس سان جيرمان يرد على عرض برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت عدة تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جرمان، يشعر بتشكك كبير بشأن العرض المحتمل من برشلونة لضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، على سبيل الإعارة مع توفر خيار لشرائه، لأنه لا يعتقد أن الظروف المالية للصفقة سوف تفي بمتطلباته.

وقال مصدر من باريس سان جيرمان إنه "ينبغي أن يتم الوفاء بالشروط المالية المطلوبة"، حسبما أفادت صحيفة "ليكيب" الرياضية.

ويرغب النادي الفرنسي، الذي يشك أيضًا في أن تحركات برشلونة بشأن نيمار ليست أكثر من مجرد خدعة، في الحصول على مبلغ كبير من المال للتخلي عنه وذلك من أجل ضم لاعبين آخرين وتعزيز صفوف فريقه.

وتتعزز هذه الافتراضية بعد الصورة المؤلمة التي قدمها "بي إس جي" يوم الأحد، عندما تجرع مرارة الهزيمة في المباراة الثانية بالدوري المحلي أمام رين بنتيجة (2-1)، ما وضع مدربه، توماس توخيل في مرمى الانتقادات.

ومن شأن هذه الهزيمة أن تجعل من المعقول أن يقوم نادي العاصمة الفرنسية باختيار الإبقاء على البرازيلي في صفوفه خاصة في ظل وجود عقد ممتد لمدة 3 مواسم أخرى.

وترى صحيفة "لو باريزيان" أن فرضية إعارة نيمار إلى البرسا مع توفر خيار لشرائه بحلول نهاية الموسم، بحسب ما ذكرت تقارير الإثنين، ليست مقبولة في باريس سان جيرمان.

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وترى الصحيفة أن هذا صعب لأن مثل هذا النوع من الصفقات يتطلب ثقة بين الناديين المعنيين، وهو أمر غير متوفر بين برشلونة وباريس سان جيرمان.

بالإضافة إلى ذلك، لن يكون مبلغ الإعارة كافيًا لضم لاعبين آخرين إلى صفوف الفريق الباريسي، خاصة إذا اقترح النادي الكتالوني سداد المبلغ على مراحل.

وذكرت نفس الصحيفة، أن رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، أكد أنه لن يبيع نيمار إذا لم يتلق مبلغًا ماليًا مرضيًا في المقابل.

ويطلب النادي حاليًا 300 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات نيمار بهدف الحصول على الأقل على 200 مليون، لكنه يأمل في أن يتوصل إلى اتفاق بقيمة 250 مليونا، بحسب الصحيفة لتعويض ما دفعه قبل عامين لضم البرازيلي من برشلونة بمبلغ قياسي قدر بـ222 مليونًا.

ولا يزال نيمار يصمم على الرحيل رغم أنه يدرك الصعوبات التي تواجه هذه الصفقة.

وفي هذا الصدد، يواصل مقربون من نجم منتخب "راقصي السامبا" بحسب صحيفة "ليكيب" الحديث مع ريال مدريد، الذي اقترح صيغا تتضمن مبادلته بلاعبين آخرين، لكن باريس سان جيرمان رفضها.