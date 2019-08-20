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رياضة | نيمار يختار فريقه الجديد

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اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان اختار فريقه القادم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واكدت إذاعة الكادينا سير الإسبانية على أن نيمار أبلغ باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل إلى والعودة من جديد لملعب الكامب نو.

وبالرغم من محاولات نادي هو الآخر التعاقد مع نيمار إلا أن اللاعب مُصر على العودة إلى برشلونة ولكنه لم يخرج حتي الإعلان بذلك في بيان رسمي ولكنه أبلغ إدارة سان جيرمان بهذا القرار.

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