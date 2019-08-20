رياضة | نيمار يختار فريقه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يختار فريقه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان اختار فريقه القادم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واكدت إذاعة الكادينا سير الإسبانية على أن نيمار أبلغ باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل إلى برشلونة والعودة من جديد لملعب الكامب نو.

وبالرغم من محاولات نادي ريال مدريد هو الآخر التعاقد مع نيمار إلا أن اللاعب مُصر على العودة إلى برشلونة ولكنه لم يخرج حتي الإعلان بذلك في بيان رسمي ولكنه أبلغ إدارة سان جيرمان بهذا القرار.