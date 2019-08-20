رياضة | تقارير.. الكشف عن مدرب برشلونة الجديد في حالة إقالة فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. الكشف عن مدرب برشلونة الجديد في حالة إقالة فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر نادي برشلونة من أتلتيك بلباو بهدف متأخر في انطلاقة الدوري الاسباني للموسم الرياضي الجديد 2019/29، بدول لاعبه ليونيل ميسي الذي غاب نظراً لمعاناته من الإصابة.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن هناك بعض المسؤولين داخل أروقة نادي برشلونة قد طالبوا بإقالة المدرب إرنستو فالفيردي من قيادة الفريق الكتالوني.

وأشارت التقارير إلى أن مستقبل فالفيردي بات غامضاً في ظل مطاابة البعض أيضاً من الجماهير الكتالونية برحيله نظراً لنتائجه السلبية مع الفريق وضعف المستوى الفني.

وترشح الجماهير الكتالونية 3 أسماء لخلافة تم وضعها على طاولة الإدارة، فالأول هو تين هاغ مدرب أياكس والثاني كيكي سيتين المدير الفني لريال بيتيس والثالث هو روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا.