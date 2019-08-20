رياضة | تفاصيل عرض برشلونة لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض برشلونة لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شبكة "سوكر لينك" عن قيمة العرض المقدم من نادي برشلونة لضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت "سوكر لينك" أن عرض نادي برشلونة لضم نيمار من سان جيرمان هو إعارة مع أحقية الشراء بمبلغ 160 مليون يورو.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قد أكدت أن نادي برشلونة قريب من ضم نيمار رغم منافسة ريال مدريد على الصفقة حيث يعتبره فلورنتينو بيريز بمثابة توقيع استراتيجي.

والجدير بالذكر أن نادي باريس سان جيرمان قد تعاقد مع نيمار دا سيلفا مقابل 222 مليون يورو قادماً من برشلونة في صيف 2017.