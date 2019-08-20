رياضة | كارتيرون يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لعودته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لعودته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدير الفني لنادي الرجاء المغربي، الفرنسي "باتريس كارتيرون"، بأنه يكن كل الإحترام والتقدير للنادي الأهلي، والذي يعد واحد من أكبر أندية القارة على الإطلاق، ولكنه في الوقت ذاته قد نفى حدوث أي مفاوضات بينه وبين مسؤولي الأهلي في الوقت الحالي بعد إقالة مدرب القلعة الحمراء الأوروجوياني "مارتن لاسارتي".

وتحدث كارتيرون لصحيفة "العين الرياضية"، وقال بخصوص حقيقة مفاوضاته مع النادي الأهلي: "لم اتلق أي اتصال رسمي من إدارة نادي الأهلي، ولم يتحدث معي أي أحد من أجل العودة مرة أخرى، عقدي مع الرجاء لازال ساري المفعول و ينتهي بنهاية الموسم المقبل".

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وأكمل كارتيرون حديثه ليؤكد بأنه يود توجيه الشكر للجميع داخل القلعة الحمراء، مشددًا على كونه قضى داخل القلعة الحمراء، ويفخر بكونه كان يومًا ما مسئولًا عن تدريب نادي عريق بحجم النادي الأهلي.

وختم المدرب الفرنسي حديثه حول النادي الأهلي قائلًا: "حتى الآن، أتابع مباريات الفريق بشكل جيد ومنتظم، ومحمد يوسف صديق مقرب لي، أتمنى التوفيق له ولكل ما يتعلق بالنادي الأهلي".

