رياضة | صفقة تبادلية تاريخية بين يوفنتوس وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية تاريخية بين يوفنتوس وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي برشلونة يستعد للدخول في صفقة تبادلية مع يوفنتوس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "السبورت" الكتالونية فإن هناك إمكانية إجراء صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس تفيد بانتقال إيفان راكيتيتش لصفوف فريق السيدة العجوز، وإيمري كان إلى البارسا.

وكان المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس قد منح الضوء الأخضر لرحيل إيمري كان عن فريقه في فترة الانتقالات الحالية، ليفتح الباب أمام إدارة النادي الإيطالي لإدخاله في صفقة تبادلية مع برشلونة من أجل ضم راكيتيتش.