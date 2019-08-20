شكرا لقرائتكم خبر عن روما يجدد عقد نجمه حتى 2021 والان مع التفاصيل
قلم نادي روما بتمديد عقد المدافع الأرجنتيني فيديريكو فازيو حتى 2021، حسبما أعلن نادي العاصمة الإيطالية في بيان رسمي الثلاثاء.
وجاء في البيان الصادر عن النادي الإيطالي "يسعد روما للإعلان عن تجديد عقد فيديريكو فازيو مع النادي حتى 30 يونيو 2021".
وكان روما قد تعاقد مع المدافع الأرجنتيني (32 عامًا) في صيف 2016 قادمًا من إشبيلية الإسباني.
وخاض فازيو، اللاعب السابق في توتنهام الإنجليزي والذي يعد حاليًا من أعمدة فريق العاصمة الإيطالية، 135 مباراة مع روما، سجل خلالها 11 هدفًا.
كما شارك اللاعب الأرجنتيني مع الفريق في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 عقب إقصاء برشلونة في ربع النهائي.
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