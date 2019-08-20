شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ومفارقات تبشر بعودة محمد صلاح للتهديف أمام أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تبشر الأرقام المتعلقة بالنجم المصري محمد صلاح بعودته لهز الشباك في مباراة فريقه القادمة أمام أرسنال، السبت، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان «صلاح» قد سجل هدفًا في المباراة الافتتاحية لفريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي في مرمى نورويتش سيتي قبل أن يغيب عن التهديف في الأسبوع الثاني أمام ساوثهامبتون، فيما يأمل المصري العودة لهز الشباك سريعًا في ظل المنافسة الشرسة في سباق الهدافين الذي بدأ مبكرًا ويتصدره نجم نورويتش سيتي تيمو بوكي ونجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج بـ 4 أهداف بعد مباراتين.

ويعتبر أرسنال من الفرق المفضلة لـ«صلاح» إذ عادة ما ينجح في هز شباكه، فكان الفريق الذي استطاع التسجيل فيه في الدوري الإنجليزي بقميصي تشيلسي وليفربول.

وخاض «صلاح» خمسة مباريات أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي كان أولها في موسم 2013/2014، حين شارك كبديل في الشوط الثاني مع تشيلسي ليحرز أول أهدافه في مرمى المدفعجية بعد 4 دقائق فقط من دخوله أرض الملعب ويساهم في فوز عريض بسداسية نظيفة للبلوز.

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ومع عودته إلى الدوري الإنجليزي في موسم 2017/2018 من بوابة ليفربول، بعد رحلة إيطالية مع فيورنتينا وروما، عاد «صلاح» لهز شباك المدفعجية في مباراتي الدور الأول والثاني من البطولة ليقود فريقه للفوز برباعية في المباراة الأولى ويساهم في تعادله بثلاثة أهداف لمثلهم في الثانية.

وفي كافة المباريات التي لعبها «صلاح» أمام أرسنال، فقط مباراة وحيدة لم ينجح فيها في هز شباك أبناء شمال لندن، وهي مباراة الدور الأول من الموسم الماضي 2018/2019 والتي خاضها كاملة وتعادل فيها الفريقين 1-1، لكنه سرعان ما رجع لعادته في الدور الثاني على ملعب آنفيلد مسجلًا هدفًا ضمن خماسية حمراء في شباك الحارس الألماني لينو.

في المجمل، لعب محمد صلاح 5 مباريات في الدوري الإنجليزي أمام أرسنال سجل خلالها 4 أهداف بنسبة نجاح 80%.

الرقم الآخر الذي يرجح عودة «صلاح» للتهديف في شباك أرسنال الأسبوع القادم هو أنه في المواسم الثلاثة الأخيرة من مسيرته اعتاد التسجيل في المباراة الافتتاحية من الدوري، سواء الإيطالي في 2016/2017 أو الإنجليزي في 2017/2018 و2018/2019، قبل أن يصوم عن التهديف في الجولة الثانية، ليعود بعدها ويسجل مجددًا في الجولة الثالثة.

أما المفارقة الأخيرة فهي أن مباراة ليفربول وأرسنال القادمة متطابقة في ترتيبها مع مباراة الفريقين في الموسم قبل الماضي، التي أتت أيضًا في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد الخاص بالريدز، وانتهت حينها برباعية نظيفة لأصحاب الأرض سجل خلالها «صلاح» الهدف الثالث.