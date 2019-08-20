شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل أبطال كرة اليد بوسام «الطبقة الأولى» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي استقبل لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، الثلاثاء، ومنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا للإنجاز الذي حققوه.

الرئيس السيسي يستقبل لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين المتوج ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد

وأضاف «راضي» أن السيسي أشاد بما حققه المنتخب الوطني للناشئين من إنجاز عالمي في كرة اليد، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، والذي يأتي امتداداً لتميز رياضة كرة اليد المصرية على المستوى العالمي، مؤكدًا تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولاً للهدف.

Advertisements

الرئيس السيسي يستقبل لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين المتوج ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد

ووجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في كرة اليد، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد لكأس العالم لكرة اليد المقرر أن تستضيفها مصر عام ٢٠٢١.

الرئيس السيسي يستقبل لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين المتوج ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد

من جانبهم، أعرب لاعبو المنتخب الوطني وجهازه الفني عن شعورهم بالفخر لتكريم السيد الرئيس لهم، وما يمثله ذلك من حافز إضافي لهم لمواصلة العمل على رفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية الدولية.

الرئيس السيسي يستقبل لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين المتوج ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد

حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فضلاً عن كلٍ من رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس البعثة المصرية بكأس العالم للناشئين.

الرئيس السيسي يستقبل لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين المتوج ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد